«Дизель» одержал четвертую победу подряд в чемпионате ВХЛ

09.12.2022 | 19:12

Четвертая победа подряд в чемпионате ВХЛ и первая в выездной серии позволила хоккеистам «Дизеля» удержаться в тройке лидеров турнира. Матч против клуба «Ростов» получился не самым зрелищным: соперники большое внимание уделяли обороне и обилием голевых шансов зрителей не баловали.

Поэтому на передний план вышла реализация моментов, и пример южанам показали пензенцы - Максим Игнатович в конце стартового периода открыл счет. В следующем отрезке игры хозяева ответили своим точным выстрелом, и больше атакующих подвигов в основное время болельщики не увидели - 1:1 по итогам 60 минут.

В овертайме жарко было и у тех, и у других ворот, однако удача улыбнулась «дизелистам». Даниил Лапин броском из-под защитника принес команде победу со счетом 2:1.

После этого успеха пензенцы набрали 44 очка и продолжили погоню за конкурентами из Ханты-Мансийска и Новокузнецка. Следующий гостевой поединок «Дизель» проведет в Воронеже против местного «Бурана».