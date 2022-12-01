Спорт

«Дизель» одолел «Южный Урал» в буллитном противостоянии

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Хоккеисты «Дизеля» в матче с орским «Южным Уралом» продолжили свою победную серию, одолев соперников в буллитном противостоянии.

Поединок в целом получился упорным, и самым зрелищным стал первый период. Команды обменялись голами, причем каждый раз на площадке находились неравные составы. У пензенцев завершающий бросок в активе Никиты Ли.

В стартовом отрезке было все: и эффектные спасения вратарей, и даже битва ледовых гладиаторов - никто из противников инициативу отдавать не собирался.

Команды давали друг другу мастер-классы реализации большинства. Пензенцы благодаря усилиям Ильи Павлюкова вышли в лидеры, но южноуральцы снова сумели выравнять результат. В итоге основное время матча, а также овертайм завершились вничью - 2:2. А в серии послематчевых штрафных бросков мастеровитее оказались хозяева.

3:2 - победа с таким счетом приносит «Дизелю» 42-е очко, и команда по-прежнему располагается на третьей строчке в таблице регулярного чемпионата ВХЛ.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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