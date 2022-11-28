Спорт

«Юность» закрепилась в тройке лидеров чемпионата Высшей лиги

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Баскетболистки «Юности» продолжили победную серию в стартовом матче противостояния с челябинской «Славянкой». Пензячки не стали откладывать дело в долгий ящик и с первых минут предложили соперницам атакующую модель игры, в которой были активно задействованы центровые.

В результате к большому перерыву хозяйки имели двукратное преимущество - 40:20. Во второй половине матча красно-белые немного ослабили хватку, и уралочки стали чувствовать себя увереннее. Уже они не давали свободы сурским баскетболисткам, поэтому преимущество «Юности» росло не так быстро. И все же пензенская команда увеличила отрыв, который к финальной сирене достиг 25 очков - 84:59.

«У нас команда рослая, преимущество было в игроках выше, поэтому на больших мы играли. Справились», - отметила игрок БК «Юность» Ксения Васильева.

Четвертая победа подряд позволила «Юности» закрепиться в тройке лидеров чемпионата российской Высшей лиги. Если команда сумеет добиться успеха и в повторном матче серии против «Славянки», то поднимется на самую вершину турнирной таблицы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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