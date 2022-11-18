Спорт

«Дизель» не оставил «Южному Уралу» шансов на победу

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Хоккеисты «Дизеля» продолжают погоню за лидерами чемпионата Высшей лиги «Кубок Шелкового пути». Очередной гостевой поединок пензенцы провели в Орске против местного «Южного Урала» и вновь подтвердили, что в нынешнем сезоне в дивизионе для них авторитетов не существует.

Уже в первом периоде Даниил Лапин реализовал большинство и вывел команду вперед. Преимущество «дизелисты» закрепили в середине второй трети, отличившись дважды: Алексей Сергеев - при игре в неравных составах, а Виталий Люлько - в тот момент, когда на льду был полный боекомплект (3:0).

Заключительный отрезок матча проходил по тому же сценарию. Гости снова стреляли дуплетом (точные броски - в активе Виктора Комарова и Никиты Шавина) и окончательно деморализовали соперника. К чести орчан, они сумели собраться и на последних минутах немного сократили отставание. Но на исход поединка это повлиять уже не могло.

5:2 - «Дизель» одерживает уверенную победу и переезжает в Учалы, где проведет следующий матч против «Горняка-УГМК».

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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