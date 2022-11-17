Бодибилдер из Пензы завоевал сразу три золотые медали в Москве

17.11.2022 | 20:15

На турнире Гран-при России федерации NBC пензенцу Сергею Сергееву не было равных. Он привез из Москвы, где проходили одни из самых престижных в стране состязаний бодибилдеров, сразу три золотые награды, а еще серебряную и бронзовую. Таких результатов до него не показывал еще ни один из участников.

«Выступал в трех категориях: «Бодибилдинг (юниоры)», где соревнуются ребята до 23 лет, «Бодибилдинг (до 90 килограммов)», где уже не только юниоры, но и мужчины, и «Classic Physique (до 178 см)». Категория Classic Physique представляет собой соотношение роста и веса, то есть при определенном росте не можем весить больше определенного количество килограммов», - рассказал победитель турнира GRAND PRIX NBC 7 Сергей Сергеев.

В результате во всех заявленных категориях он стал победителем. Стоит отметить, что в каждой из групп соперниками пензенца были как минимум 50 сильнейших спортсменов страны.

«Я очень рад, что он набрал такую форму, и самое главное - отзывы зрителей, судей и прессы все великолепные были, приятно очень. А он скромный человек, не ловит «звездную болезнь», поэтому все нормально», - отметил тренер чемпиона мистер Вселенная Алексей Нетесанов.

После короткого отдыха Сергей продолжает тренировки. Он уже начал подготовку к турниру, который состоится в мае 2023 года. Это будут международные соревнования в Калининграде, участие в них позволит пензенцу перейти в категорию профессионалов.