Спорт

В Пензе стартовало первенство России по спортивной гимнастике

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Пенза принимает первенство России по спортивной гимнастике среди юниоров и юношей. От досадных ошибок никто не застрахован, главное - не отчаиваться и продолжать идти к намеченной цели.

Во дворце спорта «Буртасы» собрались атлеты из 29 регионов страны. Ребята в возрасте от 12 до 17 лет выявляют сильнейших. Одними из первых в борьбу за медали вступили представители Челябинска.

«Себя показать и на других посмотреть. Смотрим реально на то, как мы готовы, на призовые места в этом году не претендуем, но зарекомендовать себя хотим, чтобы обратили на нас внимание», - сообщил тренер по спортивной гимнастике Сергей Даниленко (Челябинская область).

Со своим наставником полностью согласен Степан Алексеев. Молодой человек строит смелые планы на будущее, намереваясь связать жизнь со спортом.

«В Пензу приехал на эти соревнования первый раз. Занимаюсь гимнастикой полных 9 лет, мои любимые - вольные упражнения и перекладины. Хотелось бы получить звание мастера спорта и постараться попасть в сборную России», - рассказал участник соревнований Степан Алексеев (Челябинская область).

Первенство страны будет проходить три дня. Фавориты состязаний - атлеты из Пензы, Москвы и Санкт-Петербурга.

«Все ребята - и юноши, и юниоры - проходят 6 снарядов: вольные, конь, кольца, прыжок, брусья, перекладина. Соревнования у нас только командные, не личные, в состав команды входят 4 участника. От Пензенской области - две команды: одна выступает по юношам, другая - по юниорам», - отметил главный судья соревнований Вильям Хатынь.

Финал состоится в пятницу, 21 октября. Сильнейшие гимнасты войдут в сборные команды страны.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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