Спорт

В Пензе более 100 начинающих дзюдоистов сразились на татами

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Не чемпионат и не первенство, но дело тоже серьезное - многие малыши впервые вышли на татами не на тренировке. Поучаствовать в турнире пригласили всех начинающих дзюдоистов области, чтобы они прочувствовали на себе суть соревновательного процесса.

«Привыкают к обстановке на этих соревнованиях, дальше на каких-нибудь выездных в другом городе чтобы были уже опытными ребятами и не боялись выходить на встречи бороться, потому что некоторые ребята могут впасть в ступор, не понимая, что происходит, начинают плакать, нервничать и все тому подобное», - рассказал тренер Владислав Бурментьев.

Более ста мальчиков 2014-2015 года рождения боролись за победу во Дворце детского (юношеского) творчества. Некоторые уже делились результатами.

«Я сначала победил, а потом проиграл. У меня несильные получаются броски, из-за этого я проиграл», - отметил участник соревнований Аркадий Гаврин.

«Я один раз проиграл, потому что мне сделали удержание и я не понял, как мне его сделали», - признался участник соревнований Егор Пресняков.

По итогам соревнований детям вручили грамоты, медали, сувениры. Но главное, что получили участники, - опыт соперничества.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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