Сетевое издание|18+|Понедельник|17 окт 2022|22:05
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Облачно |

Спорт

Более 400 гимнасток боролись за награды турнира «Звезда Суры»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Дворец спорта «Буртасы» наполнился гармонией и грацией благодаря участницам межрегиональных соревнований и турнира по эстетической гимнастике «Звезда Суры». Конкуренцию пензенским спортсменкам составили представительницы Башкортостана, Москвы и Московской области, Самары, Саратова, Тулы.

«Наша гимнастика отличается от художественной тем, что мы, во-первых, выступаем в командах, во-вторых, у нас больше работы телом, больше актерского мастерства, передачи настроения упражнения, передачи темы. В нашем спорте это очень важно», - отметила главный секретарь соревнований Диана Маркина.

Выступления спортсменок оценивали три бригады судей. Основные критерии: техника, эстетика и исполнение.

«Мы занимаемся пять раз в неделю. Каждый день у нас проходит тренировка по три часа. Мы выкладываемся, трудимся, отрабатываем все движения. На соревнованиях есть волнение, но мы все отработали, поэтому какие-то элементы нам легко даются. Для этого надо очень много труда приложить», - рассказала участница команды «Гармония» Анастасия Барсукова (г. Саратов).

Борьба за награды турнира «Звезда Суры» проходила в нескольких возрастных категориях: 6-8 лет, 8-10, 10-12, 12-14, 14-16 и мастера - это 16 лет и старше. Всего в соревнованиях приняли участие более 400 гимнасток.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте