Более 400 гимнасток боролись за награды турнира «Звезда Суры»

17.10.2022 | 20:34

Дворец спорта «Буртасы» наполнился гармонией и грацией благодаря участницам межрегиональных соревнований и турнира по эстетической гимнастике «Звезда Суры». Конкуренцию пензенским спортсменкам составили представительницы Башкортостана, Москвы и Московской области, Самары, Саратова, Тулы.

«Наша гимнастика отличается от художественной тем, что мы, во-первых, выступаем в командах, во-вторых, у нас больше работы телом, больше актерского мастерства, передачи настроения упражнения, передачи темы. В нашем спорте это очень важно», - отметила главный секретарь соревнований Диана Маркина.

Выступления спортсменок оценивали три бригады судей. Основные критерии: техника, эстетика и исполнение.

«Мы занимаемся пять раз в неделю. Каждый день у нас проходит тренировка по три часа. Мы выкладываемся, трудимся, отрабатываем все движения. На соревнованиях есть волнение, но мы все отработали, поэтому какие-то элементы нам легко даются. Для этого надо очень много труда приложить», - рассказала участница команды «Гармония» Анастасия Барсукова (г. Саратов).

Борьба за награды турнира «Звезда Суры» проходила в нескольких возрастных категориях: 6-8 лет, 8-10, 10-12, 12-14, 14-16 и мастера - это 16 лет и старше. Всего в соревнованиях приняли участие более 400 гимнасток.