Юные пензенцы сразились в турнире по современному мечевому бою

10.10.2022 | 20:38

В будущем они возьмут в руки железные мечи, но пока борются на спортивных. Это первый детский рейтинговый турнир сезона по современному мечевому бою. На то, чтобы победить противника, у ребят есть лишь 60 секунд.

«Удары можно в голову, в тело, в конечности. Голова - 2 очка, тело - 2 очка. Нужно набрать в течение минуты 10 очков - и тогда ты побеждаешь», - сообщил руководитель регионального отделения Федерации современного мечевого боя Алексей Агапов.

Казалось бы, правила просты, но каждому спортсмену необходима собственная тактика.

«Нужно защищаться и толкать, наносить удары по голове, заниматься активно. Главное - движение. Если ты будешь заниматься медленно, ты проиграешь», - объяснил участник турнира Никита Ларькин.

Он борется на мечах уже три года. Вспоминая начало своего спортивного пути, говорит, было трудно.

«Первый раз мне попадались сильные игроки, а я был новичок. Сейчас я ощущаю себя хорошим игроком», - поделился Никита.

По итогам соревнований лучших отберут на чемпионат Приволжского федерального округа, который пройдет в Пензе 8-9 декабря.