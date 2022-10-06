Пензячка стала чемпионкой России по эстетической гимнастике

06.10.2022 | 20:15

Выступление команды «Мадонна» на чемпионате России по эстетической гимнастике покорило сердца зрителей и членов жюри.

В составе коллектива - воспитанница пензенской школы Ангелина Шнайдер. Девушка стояла у истоков развития этого вида спорта в регионе. В родной город вернулась в качестве чемпионки страны.

«Хорошо выступили, но всегда есть к чему стремиться и куда расти. Было много неточностей», - отметила Ангелина Шнайдер.

Тем не менее равных им не оказалось. Команда тренировалась в непростых условиях: кто-то из девушек получил травму, были серьезные изменения в составе. Но «Мадонна» была на высоте. Коллектив готовится к финальному этапу Кубка мира, который в конце октября пройдет в Малайзии. Сборная России приняла решение участвовать в соревнованиях несмотря ни на что.

«Многие европейские страны отказываются выступать на данном этапе Кубка мира, потому что приедет команда из России. Пока что они не подтвердили свой отказ, но словесно отказались. В общем-то, другие команды, которые не приедут, - это уже их выбор», - заявила министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева.

Сборная - традиционно один из фаворитов подобных состязаний. Девушки приступают к регулярным тренировкам. В общей сложности в зале они проводят по восемь часов в день - победа дорогого стоит.