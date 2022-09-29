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Спорт

В Пензе 13 команд вступили в состязания «Осень в камуфляже»

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Два пандемийных года разлуки пролетели как одно мгновение, и вот лучшие из лучших снова вместе и готовы к бою за призовые места. 13 команд учащихся колледжей принимают участие в состязаниях под названием «Осень в камуфляже». Программа военно-патриотических соревнований насыщенная, но традиционная: челночный бег, разборка и сборка автомата, строевая и огневая подготовка.

Девушки из пензенских селений и банты носят, и прицельно по мишеням стреляют, и держат строй - в общем, не отстают от юношей: оценивается работа всей команды.

В голубых беретах приехали в Пензу учащиеся из самого отдаленного района.

«В военкомат я ходил - сказали, что, скорее всего, в спецназ возьмут. Мне осталось доучиться 8 месяцев, и летом пойду в армию на срочную службу», - отметил учащийся колледжа Алексей Рощин (г. Спасск).

Вот такие они - будущие защитники Отечества, участники состязаний «Осень в камуфляже».

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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