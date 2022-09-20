Пензенцы поборются за выход в финал чемпионата «Абилимпикс»

20.09.2022 | 21:10

Ученица пензенской школы-интерната для глухих и слабослышащих детей Кристина Миликова участвует в турнире профессионального мастерства «Абилимпикс». На уровне региона в компетенции «Фотограф-репортер» ей не нашлось равных, и теперь девушка выступает на подготовительном этапе национального чемпионата.

«Для участия приготовили специальную площадку, урок-квест, который будет проходить, и это мероприятие она должна заснять. Должно быть определенное количество фотографий, определенные ракурсы, размеры фотографий; назвать, описать фотографии, создать папки», - рассказала руководитель регионального центра движения «Абилимпикс» Ольга Ильчук.

Кристина участвует в категории «Школьники», также есть «Студенты» и «Специалисты».

В 2022 году от Пензенской области на федеральный уровень вышли 42 человека.

«Будет представлено 79 компетенций - 40 основных и 39 дополнительных. В основных необходимо занять 5 первых мест, чтобы дальше поучаствовать в национальном финале чемпионата в Москве в октябре», - отметила Ольга Ильчук.

Победителей и призеров национального чемпионата наградят денежными сертификатами в размере 100 000, 75 000 и 50 000 рублей.