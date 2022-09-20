Спорт

Пензенцы поборются за выход в финал чемпионата «Абилимпикс»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

Ученица пензенской школы-интерната для глухих и слабослышащих детей Кристина Миликова участвует в турнире профессионального мастерства «Абилимпикс». На уровне региона в компетенции «Фотограф-репортер» ей не нашлось равных, и теперь девушка выступает на подготовительном этапе национального чемпионата.

«Для участия приготовили специальную площадку, урок-квест, который будет проходить, и это мероприятие она должна заснять. Должно быть определенное количество фотографий, определенные ракурсы, размеры фотографий; назвать, описать фотографии, создать папки», - рассказала руководитель регионального центра движения «Абилимпикс» Ольга Ильчук.

Кристина участвует в категории «Школьники», также есть «Студенты» и «Специалисты».

В 2022 году от Пензенской области на федеральный уровень вышли 42 человека.

«Будет представлено 79 компетенций - 40 основных и 39 дополнительных. В основных необходимо занять 5 первых мест, чтобы дальше поучаствовать в национальном финале чемпионата в Москве в октябре», - отметила Ольга Ильчук.

Победителей и призеров национального чемпионата наградят денежными сертификатами в размере 100 000, 75 000 и 50 000 рублей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
0
0
0
 

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте