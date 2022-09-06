В Пензе стартовал Кубок России по судомодельному спорту

06.09.2022 | 20:13

В лодочных гонках пилот остается на берегу. На базе отдыха «Чистые пруды» стартовал Кубок России по судомодельному спорту. Из 15 регионов страны посоревноваться приехали 85 участников.

«У нас выступают юноши в классах H3,5 H7,5, O и V. У взрослых побольше классов - там выполняются разряды кандидатов в мастера спорта, мастеров», - сообщил организатор соревнований Дмитрий Чесноков.

Для юниоров важна не столько скорость, сколько техническая подготовка модели. На протяжении восьми минут в каждом заезде спортсмены наматывают круги. Заглох - вылетел, проехал больше всех - победил. А бывает и так, что закончить гонку мешает сбой радиоуправления.

Совсем другая задача у взрослых - им нужно как можно быстрее пройти шесть кругов. В классе гидропланов скорость развивается до 100 километров в час благодаря особой конструкции модели.

«Она держится на трех точках: пропеллер и два спонсона - то есть почти полностью выходит из воды, и за счет этого у нее высокая скорость», - рассказал участник соревнований Алексей Карташов (г. Москва).

Многие участники приехали в Пензу на такие соревнования не в первый раз. Ольга Иванова из Новосибирска в этом спорте с самого детства - ее научил папа. Он же и готовит модели к гонкам.

«Я по юниорам ездила три сезона (2013, 2014 и 2015 годы), потом был перерыв, а потом - по взрослым, с 2020 года стабильно раза два приезжаем. В июле я стала чемпионкой России», - поделилась участница соревнований.

Соревнования продлятся шесть дней. Победителей и призеров определят в воскресенье, 11 сентября.