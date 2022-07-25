«Фениксы» не вышли в плей-офф Второй лиги чемпионата России

Возродиться из пепла пензенским «Фениксам» уже не удастся. Путь в плей-офф Второй лиги чемпионата России по американскому футболу парням закрыт - туда отправится лишь та команда из дивизиона «Волга», что займет первое место в турнирной таблице. Сурская дружина окажется в лучшем случае на второй строчке.
«Если сравнивать с прошлым сезоном, то результат не лучший. В том году мы вышли в плей-офф и бились в полуфинале. В плане игры состав стал посильнее, но соперник попался серьезный», - прокомментировал капитан команды «Фениксы» Константин Чуйко.
На стадионе «Первомайский» пензенцы приняли саратовских «Авиаторов», которые пролетают мимо следующего круга соревнований, так же как и «Фениксы». Но обеим командам хочется завершить сезон как можно удачнее, поэтому борьба за второе место получилась ожесточенная.
Сезон для Сергея Тютина стал первым, но обращаться с овальным мячом пензенец умеет. В американский футбол он пришел из регби.
«Отличие колоссальное, это две разные игры, хотя многие путают. Каждая игра по-своему сложная, по-своему интересная», - отметил игрок.
В итоге «Фениксы» завершили свое выступление в чемпионате страны на мажорной ноте, обыграв команду соседей со счетом 58:8. Пензенские болельщики поблагодарили спортсменов за эту игру и за весь сезон.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
Буртасские спортсмены решили в "американцев" поиграть, но не вышли моськами))