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Спорт

«Фениксы» не вышли в плей-офф Второй лиги чемпионата России

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Возродиться из пепла пензенским «Фениксам» уже не удастся. Путь в плей-офф Второй лиги чемпионата России по американскому футболу парням закрыт - туда отправится лишь та команда из дивизиона «Волга», что займет первое место в турнирной таблице. Сурская дружина окажется в лучшем случае на второй строчке.

«Если сравнивать с прошлым сезоном, то результат не лучший. В том году мы вышли в плей-офф и бились в полуфинале. В плане игры состав стал посильнее, но соперник попался серьезный», - прокомментировал капитан команды «Фениксы» Константин Чуйко.

На стадионе «Первомайский» пензенцы приняли саратовских «Авиаторов», которые пролетают мимо следующего круга соревнований, так же как и «Фениксы». Но обеим командам хочется завершить сезон как можно удачнее, поэтому борьба за второе место получилась ожесточенная.

Сезон для Сергея Тютина стал первым, но обращаться с овальным мячом пензенец умеет. В американский футбол он пришел из регби.

«Отличие колоссальное, это две разные игры, хотя многие путают. Каждая игра по-своему сложная, по-своему интересная», - отметил игрок.

В итоге «Фениксы» завершили свое выступление в чемпионате страны на мажорной ноте, обыграв команду соседей со счетом 58:8. Пензенские болельщики поблагодарили спортсменов за эту игру и за весь сезон.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Буртасские спортсмены решили в "американцев" поиграть, но не вышли моськами))

Гость||

Спорт для гомосеков

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