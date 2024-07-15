Пензячке объяснили, почему новый ФОК в Маньчжурии не работает

15.07.2024 | 21:05

В Пензе предполагают, что ФОК «Локомотив» на улице Стрельбищенской примет посетителей в конце лета. Сейчас территория объекта закрыта, там не проходят тренировки, соревнования и матчи.

Комплекс торжественно сдали 12 июня, в День города, но воспользоваться им пока нельзя.

«Территория закрыта. Дети играют в футбол на старом поле. Жители района не могут заниматься утренними пробежками. Все закрыто. Для кого построили?» - спросила горожанка Татьяна К. на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Ей ответил представитель областного минспорта.

«В настоящее время осуществляется передача физкультурно-оздоровительного комплекса игровых видов спорта «Локомотив» в городскую собственность. Необходимые работы планируется завершить в срок до 15 августа 2024 года», - объяснили пензячке.

Возведение ФОКа началось в мае 2023-го. По первоначальному плану здесь хотели построить только комплекс для занятий волейболом, баскетболом и другими видами спорта. Позже проект изменили: в составе объекта крытая многофункциональная площадка и открытое футбольное поле с подогревом, что позволит играть на свежем воздухе в любое время года.