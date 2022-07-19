Молодежный состав «Локомотива» обыграл «ВВА-Подмосковье-м»

19.07.2022 | 18:55

Молодежный состав «Локомотива» обыграл лидера чемпионата России среди дублирующих команд. И во многом это получилось благодаря ударному началу поединка против регбистов монинского «ВВА-Подмосковья-м». Пензенцы усилиями Павла Сошина и Данила Назарова сумели создать необходимый задел (14:0) и продолжили атаковать.

«Такого плана не было, чтобы мы удержали счет, чтобы сделали его и встали в оборону», - отметил главный тренер команды «Локомотив-м» Максим Усков.

На перерыв хозяева ушли при результате 17:0 - штрафной забил Павел Кураев. Отрыв мог быть и более крупным: молодые «железнодорожники» организовали еще несколько выгодных моментов, - но собственные ошибки не позволили взять зачетное поле соперника.

«Осадок остался. Лично у меня было два момента, когда бежать, но технический брак не дал это сделать. Главное - что моменты были, и в следующий раз мы просто реализуем их до конца», - подчеркнул капитан команды «Локомотив-м» Захар Бобков.

Во втором тайме ситуация изменилась. При равном ходе игры уже монинцы заносили попытки, постепенно сокращая отставание. За три минуты до финального свистка, действуя в меньшинстве, «военлеты» сделали преимущество «Локомотива» минимальным (17:12), но пензенцы победу удержали.

«Удалось донести до ребят, что нам нужно прибавить в атаке и делать те вещи, которые мы готовили дома. Потому что, защищаясь всегда, выиграть нельзя. Они услышали, игра немного поменялась. Немного нам не хватило, чтобы завершить матч удачно для нас», - сообщил главный тренер команды «ВВА-Подмосковье-м» Александр Хрокин (г. Монино).

Пензенская молодежка закрепилась на III месте в чемпионате страны среди дублей. Следующий домашний поединок команда проведет 25 июля против столичного ЦСКА.