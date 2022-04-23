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Спорт

Юные пензенцы состязались друг с другом в новом формате

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Правильно выбранная тактика - залог победы. Не удержался, наступил на две ноги - значит, проиграл. А можно и измотать своего соперника разными способами.

Впрочем, не все участники спортивного фестиваля поняли, что соревнуются друг с другом. Они просто играли, прыгая или перетягивая куртку. На это и рассчитывали организаторы состязаний.

«Это новый формат соревнований, где дети демонстрируют свои физические качества. Мы убеждены, что в младшем возрасте спорт должен начинаться именно с таких тренировок», - прокомментировал руководитель спортивного клуба «Журавлик» Андрей Журавлев.

Поэтому в таких состязаниях, рассчитанных на дошколят и учеников первых-вторых классов, могут участвовать ребята, занимающиеся в любых спортивных секциях, а не только борьбой. Гибкость, ловкость, скорость, выносливость пригодятся везде.

«У нас командная борьба, поэтому болеем за каждого ребенка, переживаем, как за своего. Надеюсь, победим», - поделилась мама участника спортивного фестиваля Наталья Миряева.

«Здесь каждая команда делится на подгруппы, и в каждой подгруппе разыгрываются первое, второе и третье место. Ребенок за свои усилия обязательно должен получить вознаграждение», - объяснил Андрей Журавлев.

В следующем спортивном фестивале ребятишки будут бороться на коленях.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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