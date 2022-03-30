Пензенская молодежь разыграла кубки турнира «Стартуем вместе»

30.03.2022 | 20:56

Разминка, проверка спортивного инвентаря, напутственные слова - так выглядят подготовка к началу финальных поединков в рамках городского турнира «Стартуем вместе» среди студенческой и работающей молодежи. Один из главных фаворитов состязаний - команда госуниверситета, в состав которой введены будущие учителя физической культуры.

«Это наша сфера, у нас есть предмет «Подвижные игры», где мы это все и проходим. Но другие студенты - тоже сильные спортсмены. Мы разработали тактику на каждое задание», - рассказала студентка Ксения Саменкова.

Эстафеты воспитывают командный дух - это важно и для представителей учебных заведений, и для сотрудников предприятий. Кроме того, подобные спортивные мероприятия популяризируют активные формы отдыха и снижают асоциальные проявления в молодежной среде.

«С каждым годом у нас больше популярность этих соревнований, потому что здесь интересно, весело, здесь спорт. Мы общаемся с командами, поддерживаем с ними связь», - отметила специалист по работе с молодежью центра «Юность» Юлия Ипполитова.

Кубки, грамоты городского комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике получили команды студентов и трудовых коллективов, занявшие первые три места. Остальным достались поощрительные призы.