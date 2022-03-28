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Спорт

«Королева спорта» собрала в «Рубине» более 1 000 своих фанатов

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Здоровый город - здоровые люди. В Пензе на фестиваль Гран-при по легкой атлетике собрались фанаты «королевы спорта». Этот форум проводится с начала века. Последние годы он посвящен памяти одного из основателей состязаний - Евгения Прыткова, отличника физической культуры и спорта РФ.

«Более тысячи человек в начале летнего спортивного сезона легкой атлетики сегодня пришли в «Рубин», чтобы посоревноваться и посмотреть свои возможности в ряде спортивных дисциплин. Это дистанции на 30 метров (для самых маленьких детей), 60 метров, 200, 400, 800, прыжки в длину с разбега, толкание ядра и спортивная ходьба - вот вся программа, которую мы сегодня предлагаем нашим спортсменам», - сообщил организатор соревнований Владимир Антонов.

Среди участников много продолжателей легкоатлетических династий. Елизавета Войнова занимает призовые места на городских и областных соревнованиях.

«У меня вся семья бегала, в основном на короткие дистанции: моя бабушка, дедушка, мама тоже спортсменка. Просто пошла, начало получаться - и продолжила бегать, потому что нравится», - отметила девушка.

Судья всероссийской категории по легкой атлетике Владимир Климов привел соревноваться внука Артема. Учит его с высоты своего опыта.

«Надо не по понятиям судить, а по правилам, тогда все будет нормально. А у нас многие спортсмены не знают правил, и это беда тренеров», - подчеркнул Владимир Климов.

Среди участников не только пензенские легкоатлеты, также приехали из других областей. Лучшим вручали медали и полезные призы.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

При цене капусты в 100 рублей тяжеловато быть здоровым...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Более тысячи человек в начале летнего спортивного сезона легкой атлетики сегодня пришли в «Рубин»,
А работать не пробовали? За чей счёт сей банкет?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Более тысячи человек в начале летнего спортивного сезона легкой атлетики сегодня пришли в «Рубин»,
И все без масок шастают. Социальная дистанция не соблюдается.

Гость||

А потом дети начнут заболевать. Разнесут заразу в детские сады, школы, кружки и секции. И опять группы и классы закроют на крантин. Но главное:penzainform.ru писал(a):

У меня вся семья бегала

Гость||

Гость писал(a):

У меня вся семья бегала
От милиции?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

фанаты «королевы спорта»
Королева драм - есть такой недооценённый клип на ютубе.

Имя: Гость
Комментарий:

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