Пензенцы смогли ознакомиться с процедурой сдачи нормативов ГТО

05.01.2022 | 20:16

На центральной площади города рядом с елкой развернулась база для сдачи норм ГТО. Проверить свою силу, меткость и ловкость мог любой желающий.

«Смотришь через мушку, сводишь все и ровно выстреливаешь», - рассказал житель Пензы Влад Хлопков.

Особой популярностью у жителей города пользовалась станция, где можно было поиграть в дартс. И взрослые, и дети метали дротики в мишень. У кого-то получалось попадать точно в цель, у кого-то навыков не хватало.

И пока одни соревновались в меткости, другие демонстрировали силу, поднимая тяжелую гирю.

«Уникальная возможность не только просто прийти погулять, а еще и развлечь себя, получить пользу, попробовать себя в интересных спортивных тестах», - отметил руководитель центра ГТО г. Пензы Владимир Антонов.

Значков ГТО люди, которые прошли тестирование, не получат. Это не сам экзамен, а лишь демонстрация того, как проходит процедура сдачи нормативов.