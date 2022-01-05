Спорт

Пензенцы смогли ознакомиться с процедурой сдачи нормативов ГТО

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На центральной площади города рядом с елкой развернулась база для сдачи норм ГТО. Проверить свою силу, меткость и ловкость мог любой желающий.

«Смотришь через мушку, сводишь все и ровно выстреливаешь», - рассказал житель Пензы Влад Хлопков.

Особой популярностью у жителей города пользовалась станция, где можно было поиграть в дартс. И взрослые, и дети метали дротики в мишень. У кого-то получалось попадать точно в цель, у кого-то навыков не хватало.

И пока одни соревновались в меткости, другие демонстрировали силу, поднимая тяжелую гирю.

«Уникальная возможность не только просто прийти погулять, а еще и развлечь себя, получить пользу, попробовать себя в интересных спортивных тестах», - отметил руководитель центра ГТО г. Пензы Владимир Антонов.

Значков ГТО люди, которые прошли тестирование, не получат. Это не сам экзамен, а лишь демонстрация того, как проходит процедура сдачи нормативов.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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Гость||

Я за дротики!

Гость||

Задрот

Гость||

Мне за них уже не значёк,а медаль положена.

Гость||

Мельниченко нормативы ГТО сдал?

Имя: Гость
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