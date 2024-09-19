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Учеба

В школах исключат слова «буллинг», «семейное насилие» и «толерантность»

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Из школьной программы по физкультуре намерены убрать гольф и чир спорт (чирлидинг, сочетающий в себе элементы гимнастики, акробатики и танца). Соответствующий проект изменений в ряде приказов подготовило Министерство просвещения РФ.

Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке говорится, что данные виды спорта, практикуемые за рубежом, «не соответствуют отечественному историческому опыту и традициям, национальным нравственно-этическим нормам».

Также вносятся изменения в положения об освоении школьниками практики массажа и банных процедур «в связи с возрастной психофизиологией обучающихся».

Кроме того, в федеральных образовательных программах термины «гендерный», «толерантность», «буллинг», «семейное насилие» заменены на понятные и нейтральные формулировки, доступные для понимания школьниками, говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

Авторы проекта указали, что такие меры нацелены на «возврат системы образования ‎к национальному воспитательному идеалу, что является одной из приоритетных государственных задач, направленных на укрепление общероссийской гражданской и культурной идентичности».

Планируется, что приказ вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

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Источник — фото pxhere.com
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