Пензенец завоевал награды первенства мира по прыжкам в воду

14.12.2021 | 19:51

В областном министерстве физкультуры и спорта чествовали Максима Малофеева и его тренера Александра Борисова, вернувшихся с первенства мира по прыжкам в воду. Престижные соревнования проходили в Киеве.

«Желаем, чтобы победы на этом не заканчивались, а только росли и укреплялись. Очень хочется приложиться к таким красивым медалям, потому что моя олимпийская медаль для меня тоже очень ценна. Я считаю, что ты заслуживаешь Олимпийских игр 2024 года», - обратилась к Максиму Малофееву врио министра физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева.

В столице бывшей союзной республики пензенский атлет завоевал три награды: серебро - в командных соревнованиях и синхронных прыжках с вышки, золото - в индивидуальных состязаниях.

«Волнуюсь, стараюсь это уменьшить, прыгать, как я умею, ничего лишнего, так и получается. Старался успокоиться, не думать о соревнованиях. В принципе, хорошо получилось», - рассказал Максим Малофеев.

В Киеве за победу боролись 260 спортсменов из 27 стран мира. Главными конкурентами пензенца были итальянцы, немцы, колумбийцы, бразильцы.

«Настраивали, не настраивали - человек не телевизор, чтобы его настраивать. Ну тренировались, старались отрабатывать прыжки, которые он должен прыгать, неоднократно и доводить каждый прыжок, чтобы был хороший», - отметил тренер СШОР водных видов спорта Пензенской области Александр Борисов.

Прошедшее первенство мира для Максима Малофеева стало последним юниорским состязанием. Молодой человек переходит во взрослую категорию.