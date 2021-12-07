Спорт

Тренер «Дизеля» извинился за разгромное поражение

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«Дизель» завершил очередную выездную серию поражением. В понедельник, 6 декабря, пензенские хоккеисты с разгромным счетом уступили альметьевскому «Нефтянику».

«В первом периоде «Нефтяник» выглядел заметно активнее и закономерно ушел на перерыв, ведя в счете. На шайбы Дениса Шуракова и Ивана Ковалева (в большинстве) «желто-синие» ответили своей реализацией «лишнего» в исполнении Семена Валуйского. На старте второй двадцатиминутки еще одно большинство позволило пензенцам сравнять счет (отличился Илья Павлюков), но на этом радость для сурской дружины закончилась», - рассказали в пресс-службе «Дизеля».

Хозяева льда еще пять раз поразили ворота гостей. Итог - 7:2 в пользу «Нефтяника».

«У нас четвертая игра на выезде, были тяжелые игры в «Торосе», Перми, Ижевске, и нас хватило ровно на пол-игры. Итог - поражение. Хотелось бы от лица команды и от себя лично извиниться перед своими болельщиками за такой результат. По-другому мы настраивались, хотели дать бой, завоевать какие-то очки, но не получилось», - подвел итог встречи главный тренер ХК «Дизель» Алексей Медведев.

В субботу, 11 декабря, пензенцы примут на своем льду тюменский «Рубин».

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Источник — фото hcdizel.ru
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Гость||

ждем следующих извинений! это всё от недостаточного финансирования!

Гость||

Идите работайте, пакеты из ленты, спара, каравана тоскайте.. Хотя бы узнайте как бабло зарабатывают

Гость||

жаль.сколько улетает народных денег......

Имя: Гость
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