Пензенский «Локомотив» обыграл «ВВА-Подмосковье» из Монина

13.09.2021 | 19:52

Копилка пензенского «Локомотива» пополнилась 17 очками. На выезде команда уверенно обыграла «ВВА-Подмосковье» из Монина - 28:10. Уже на пятой минуте счет открыл Сергей Янюшкин, который выполнил штрафной удар. А на 18-й железнодорожникам удалось положить попытку.

Однако через четыре минуты монинские регбисты смогли провести ответную атаку, завершившуюся заносом. Но игровое преимущество все равно оставалось за «Локомотивом». Их рейды на чужую половину поля вынуждали военлетов нарушать правила. Несмотря на то что пензенцы встретились с сильным соперником, команда чувствовала себя уверенно. Это в очередной раз подтвердилось на 74-й минуте.

Следующий матч пройдет 19 сентября в Красноярске. «Локомотив-Пенза» сразится с «Енисеем-СТМ». Это будет первая игра в Суперкубке Европы.