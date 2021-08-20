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Спорт

У пензенской «Юности» сменились директор и главный тренер

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«Юность» обновилась. У пензенского баскетбольного клуба сменились директор и главный тренер. Впрочем, их имена хорошо известны болельщикам. Это Ольга Сизякова и Ольга Матвеева.

«Дальнейшее развитие клуба требует дополнительных источников финансирования, конечно. И это одна из моих главных задач. Основная задача для команды - организовать процесс тренировочный, соревновательный, чтобы все происходило без заминок, чтобы у девочек и у тренеров был спокойный рабочий режим», - отметила директор БК «Юность» Ольга Сизякова.

До этого она была играющим тренером «Юности» и теперь также останется в качестве центральной нападающей. Ольга Сизякова - самая титулованная участница клуба, мастер спорта международного класса, чемпионка Европы в составе молодежной сборной России.

Ольга Матвеева отдала Пензе 12 лет. Выступала с 2002 года по 2014-й. На протяжении нескольких сезонов была капитаном. Затем вернулась в Дзержинск, где работала тренером и в составе местной команды по баскетболу 3х3 выступала на различных международных турнирах.

«Эмоции хорошие, это родной зал, где я много лет провела. Рада вернуться сюда, это второй мой дом, я училась здесь и играла», - рассказала главный тренер БК «Юность» Ольга Матвеева.

Первоочередная задача клуба - повторить успех двухлетней давности: стать чемпионом Суперлиги (2-го дивизиона).

Регулярный сезон начинается 30 октября. А до этого «Юность» примет участие в предварительном этапе Кубка России, который начнется в середине сентября.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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