В Пензенской области стартовал новый Кубок «Рисан. Юность»

03.10.2023 | 11:38

Второй областной Кубок по баскетболу среди девочек «Рисан. Юность» стартовал в Пензе в минувшие выходные.

Строительная группа «Рисан» вновь поддержала отличную инициативу баскетбольного клуба - сделать популярнее и доступнее баскетбол для девочек.

В сезоне-2022/2023 в 7 турах Кубка приняли участие 32 команды. Это более 400 юных баскетболисток из Пензы, Кузнецка, Каменки, Сердобска, Старой Каменки, Заречного. Победителем Кубка «Рисан. Юность» в общем зачете стала спортивная школа № 1 г. Пензы.

В первом туре нового сезона за победу боролись девушки 2007 года рождения и младше.

Директор баскетбольного клуба «Юность» Ольга Сизякова отметила, что участников (команд и игроков) стало так много, что они едва умещаются в два соревновательных дня.

«Рисан» по-прежнему с нами, за что мы очень благодарны. Отдельное спасибо руководителю компании Сергею Юрьевичу Лисоволу. «Рисан» видит перспективы и то, какую радость все это приносит детям: их первые игры на таком уровне, первые победы. Это хорошая площадка для того, чтобы девочки набирались сил и опыта, а мы - тренеры, руководители клуба - смотрели на детей, следили за их ростом и наиболее перспективных подтягивали к команде мастеров», - сказала она.

За сезон в областных соревнованиях Кубок «Рисан. Юность» примет участие уже более 40 команд - свыше 500 спортсменок. До конца года состоится еще 3 тура (в Пензе, Каменке и Заречном), после - 4 (в Кузнецке, Заречном и Пензе).

Гендиректор «Рисан» Сергей Лисовол подчеркнул, что интерес к физкультуре и спорту важен в любом возрасте, поэтому компания поддерживает подобные инициативы.

«Есть задумка совместно с баскетбольным клубом «Юность» организовать мастер-классы для наших жителей и в перспективе провести любительские соревнования. Возможно, кто-то из детей или взрослых откроет для себя этот вид спорта. Думаю, сотрудники компании тоже с удовольствием подключатся», - добавил он.

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