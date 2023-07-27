Сетевое издание|18+|Четверг|27 июл 2023|13:38
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+31oC
+32oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+32oC
+33oC
Завтра | Ясно |
 

Спорт

Пензенских баскетболистов ждет турнир «Оранжевый мяч»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Пензенцев приглашают принять участие во всероссийских массовых соревнованиях по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч». Они пройдут 5 августа на «умной» площадке, которая расположена в новой части тропы здоровья Города Спутника (с. Засечное Пензенского района).

К участию допускаются команды шести возрастных категорий:

- юноши 2007 г. р. и младше;

- девушки 2007 г. р. и младше;

- юниоры 2005 г. р. и младше;

- юниорки 2005 г. р. и младше;

- мужчины любого возраста;

- женщины любого возраста.

При этом спортсмен не может быть младше 2009 года рождения.

«Цель соревнований - популяризация уличного баскетбола в регионе как одного из самых доступных видов спорта среди населения. В соревнованиях может принять участие любой желающий соответствующего возраста, главное - собрать команду и подать заявку на турнир», - пояснили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

Прием онлайн-заявок от команд проходит в онлайн-режиме на платформе международной системы ФИБА 3х3 Play.flba3x3.com. Регистрация, которую планировалось завершить 27 июля, продлена до 1 августа.

Начало состязаний в 11:00.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото sport.pnzreg.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте