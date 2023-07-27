Пензенских баскетболистов ждет турнир «Оранжевый мяч»

27.07.2023 | 12:52

Пензенцев приглашают принять участие во всероссийских массовых соревнованиях по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч». Они пройдут 5 августа на «умной» площадке, которая расположена в новой части тропы здоровья Города Спутника (с. Засечное Пензенского района).

К участию допускаются команды шести возрастных категорий:

- юноши 2007 г. р. и младше;

- девушки 2007 г. р. и младше;

- юниоры 2005 г. р. и младше;

- юниорки 2005 г. р. и младше;

- мужчины любого возраста;

- женщины любого возраста.

При этом спортсмен не может быть младше 2009 года рождения.

«Цель соревнований - популяризация уличного баскетбола в регионе как одного из самых доступных видов спорта среди населения. В соревнованиях может принять участие любой желающий соответствующего возраста, главное - собрать команду и подать заявку на турнир», - пояснили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

Прием онлайн-заявок от команд проходит в онлайн-режиме на платформе международной системы ФИБА 3х3 Play.flba3x3.com. Регистрация, которую планировалось завершить 27 июля, продлена до 1 августа.

Начало состязаний в 11:00.