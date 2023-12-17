Главного тренера «Дизеля» отстранили от должности

17.12.2023 | 15:22

Александр Ваулин больше не является главным тренером пензенского ХК «Дизель», его отстранили от должности.

Сообщение об этом появилось в воскресенье, 17 декабря, в телеграм-канале клуба. Решение об отстранении приняло руководство «Дизеля».

«Алексей Александрович - воспитанник пензенского хоккея. Играл за «Дизель» и «Дизелист». В сезоне 2016/17 под его руководством молодежная команда завоевала серебро НМХЛ, а уже на следующий год - Кубок регионов и золото чемпионата. После этого возглавил «Дизель», которым руководил на протяжении трех сезонов. Этим летом вернулся в Пензу. В текущем сезоне под его руководством команда одержала 12 побед и потерпела 25 поражений, из которых 6 в овертайме, еще 2 - в серии буллитов», - сообщается в посте.

Сейчас обязанности главного тренера команды исполняет Дмитрий Шандуров, который был помощником Ваулина.

Известно, что 17 декабря «Дизель» на домашнем льду играет с новокузнецким «Металлургом». В прошлом матче с ним пензенцам удалось одержать победу.