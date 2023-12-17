Сетевое издание|18+|Воскресенье|17 дек 2023|19:38
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Снег |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
 

Спорт

Главного тренера «Дизеля» отстранили от должности

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Александр Ваулин больше не является главным тренером пензенского ХК «Дизель», его отстранили от должности.

Сообщение об этом появилось в воскресенье, 17 декабря, в телеграм-канале клуба. Решение об отстранении приняло руководство «Дизеля».

«Алексей Александрович - воспитанник пензенского хоккея. Играл за «Дизель» и «Дизелист». В сезоне 2016/17 под его руководством молодежная команда завоевала серебро НМХЛ, а уже на следующий год - Кубок регионов и золото чемпионата. После этого возглавил «Дизель», которым руководил на протяжении трех сезонов. Этим летом вернулся в Пензу. В текущем сезоне под его руководством команда одержала 12 побед и потерпела 25 поражений, из которых 6 в овертайме, еще 2 - в серии буллитов», - сообщается в посте.

Сейчас обязанности главного тренера команды исполняет Дмитрий Шандуров, который был помощником Ваулина.

Известно, что 17 декабря «Дизель» на домашнем льду играет с новокузнецким «Металлургом». В прошлом матче с ним пензенцам удалось одержать победу.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте