Назван средний размер долга перед хоккеистами «Дизеля»

28.05.2021 | 08:57

В Пензе назвали средний размер долга перед хоккеистами «Дизеля». Информацию разместили в аккаунте клуба во «ВКонтакте» после встречи болельщиков с врио министра физкультуры и спорта Григорием Кабельским в четверг, 27 мая.

«Ситуация в «Дизеле» такова: Владимир Романов остается на посту директора до тех пор, пока не закроет перед игроками задолженность по премиальным выплатам за три месяца (декабрь, январь и февраль). Средний размер долга в пересчете на одного игрока команды «Дизель» составляет порядка 150 тысяч рублей», - уточняется в посте.

Предполагается, что долги будут закрыты за счет продажи хоккеистов другим клубам. Так, в другие команды уже перешли Вадим Фаттахов, Александр Агапов и Данила Попов.

Ожидается, что после выплаты средств пост исполнительного директора займет Сергей Лопушанский («Дизель» уже сообщил о его возвращении в клуб в качестве генерального менеджера).

О финансовых проблемах «Дизеля» стало известно в середине мая. Незадолго до этого клуб покинул тренерский штаб во главе с Алексеем Ваулиным.

Болельщики начали опасаться закрытия «Дизеля» и создали петицию с призывом поддержать его. В минспорте заверили, что команда будет сохранена.

«ХК «Дизель» продолжает свою работу. Игрокам выплачены зарплаты и часть премий. На сегодняшний день (21 мая. - Прим. ред.) существует задолженность по премиям за два месяца, что связано с возникшими у спонсора клуба проблемами. Спонсор обещает выполнить свои обязанности в ближайшее время», - уточнил ранее представитель минспорта.