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Спорт

Назван средний размер долга перед хоккеистами «Дизеля»

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В Пензе назвали средний размер долга перед хоккеистами «Дизеля». Информацию разместили в аккаунте клуба во «ВКонтакте» после встречи болельщиков с врио министра физкультуры и спорта Григорием Кабельским в четверг, 27 мая.

«Ситуация в «Дизеле» такова: Владимир Романов остается на посту директора до тех пор, пока не закроет перед игроками задолженность по премиальным выплатам за три месяца (декабрь, январь и февраль). Средний размер долга в пересчете на одного игрока команды «Дизель» составляет порядка 150 тысяч рублей», - уточняется в посте.

Предполагается, что долги будут закрыты за счет продажи хоккеистов другим клубам. Так, в другие команды уже перешли Вадим Фаттахов, Александр Агапов и Данила Попов.

Ожидается, что после выплаты средств пост исполнительного директора займет Сергей Лопушанский («Дизель» уже сообщил о его возвращении в клуб в качестве генерального менеджера).

О финансовых проблемах «Дизеля» стало известно в середине мая. Незадолго до этого клуб покинул тренерский штаб во главе с Алексеем Ваулиным.

Болельщики начали опасаться закрытия «Дизеля» и создали петицию с призывом поддержать его. В минспорте заверили, что команда будет сохранена.

«ХК «Дизель» продолжает свою работу. Игрокам выплачены зарплаты и часть премий. На сегодняшний день (21 мая. - Прим. ред.) существует задолженность по премиям за два месяца, что связано с возникшими у спонсора клуба проблемами. Спонсор обещает выполнить свои обязанности в ближайшее время», - уточнил ранее представитель минспорта.

Источник — vk.com/hcdiesel
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Гость||

Зачем содержать не рентабельную команду. Отдайте деньги на детский спорт,а эти пусть работают,коли не умеют играть...

Гость||

Затем же, зачем содержат троллейбусы, театры, библиотеки, фонтаны и уйму всего прочего нерентабельного...

Гость||

Команда должна сама себя содержать. Что за бред - в дотационном регионе держать убыточную команду и платить им премиальные сотни тысяч? Не могут окупить себя сами - пускай в Спортмастер идут клюшками торговать.

Гость||

В каментах совещание "зак собрания" и "обл думы"))))))))))))))))

Гость||

Гость писал(a):

Затем же, зачем
Профессиональные команды должны содержаться исключительно за счёт спонсоров и собственных доходов. Так во всём мире.

Гость||

Тупые буртасы, общий гос. Долг области составляет 21 миллиард рублей. Какие хакеисты спинагрвзы? Тут депутатов хватает, вот они молодцы, у каждого только официально доход в 4-5 миллионов, а сколько спрятано? Вот тупые буртасы, ну конечно депутаты молодцы

Гость||

А за что премии? Много на выигрывали?

Выписать всем штрафы за проигрыши и на отработку их, дороги строить по вечерам!!!

Гость||

Гость писал(а):

> Зачем содержать не рентабельную команду. Отдайте деньги на детский спорт,а

> эти пусть работают,коли не умеют играть...

Зачем содержать неработающего министра Кабельского? С чего выво , что хоккеисты не умеют играть? С самым маленьким бюджетом за счёт своих воспитанников Пензенский Дизель дошёл до полуфинала , при явном судейском беспределе.

Зачем тратятся деньги налогоплательщиков- болельщиков на Кабельского?

Бабки-скандинавки с палками и жилетками едра шагающие по олимпийской аллее мимо фотографий гордости всей страны и мира пензенских спортсменов и тренеров - это приговор , убийство пензенского спорта

Позор. Но стыд не дым-глаза не ест. Таким ссы в глаза - божья роса

Гость||

Спортсмены должны выступать

А министр обеспечивать возможность им это делать. Пусть жопку подберет, и поищет спонсоров, рекламу,деньги. Хватит кормить это бездельника из бюджета

Имя: Гость
Комментарий:

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