Пензенский «Дизель» разгромил ХК «Норильск»

Спорт

Пензенский «Дизель» разгромил ХК «Норильск»
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Во вторник, 29 сентября, пензенский «Дизель» на домашнем льду одержал сухую победу над ХК «Норильск» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ.

Хозяева площадки открыли счет на 7-й минуте встречи - отличился Андрей Болучевский. На 13-й Тимуру Муханову удалось увеличить отрыв - 2:0. Следом за этим Болучевский оформил дубль - 3:0.

Во втором периоде пензенцы не прекратили атаковать ворота соперника. Усилиями Руслана Газизова «Норильску» была заброшена четвертая шайба.

В третьей 20-минутке Андрей Болучевский оформил хет-трик, доведя счет до 5:0. Он и стал итоговым.

В четверг, 1 октября, «Дизель» примет на своей арене ХК «Сокол» из Красноярска.

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