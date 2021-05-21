Сетевое издание|18+|Пятница|21 мая 2021|11:16
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Спорт

Стало известно об очередных финансовых проблемах «Дизеля»

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Пензенский хоккейный клуб «Дизель» вновь столкнулся с финансовыми проблемами. Около недели назад из него ушли все тренеры во главе с Алексеем Ваулиным, а 20 мая стало известно о трудностях с выплатами за предыдущий сезон. Об этом сообщил телеграм-канал «Инсайдер».

«В редакцию обратились игроки пензенского «Дизеля», которые до сих пор не могут добиться выплаты положенных им премиальных за несколько месяцев. В клубе перестали платить после Нового года. Генменеджер, тренерский штаб и ряд хоккеистов уже покинули терпящий бедствие «Дизель», будущее которого в следующем сезоне оказывается под вопросом», - уточнил телеграм-канал.

Перспективы хоккея в Пензе беспокоят и болельщиков. В «Инстаграме» появилась страница @dizel_petitsyia, создатели которой призывают поддержать «Дизель».

«На данный момент у клуба имеются огромные проблемы с финансированием. Клуб находится буквально на грани банкротства. Среди воспитанников пензенской школы хоккея можно отметить Александра Герасимова, Сергея Светлова, Виталия Атюшова, Антона Слепышева, Клима Костина, Сергея Андронова, Петра Кочеткова и многих других», - говорится в петиции.

Фанаты констатировали, что при наихудшем раскладе «Дизель» может прекратить свое существование.

«Спонсоров как таковых у клуба нет, бюджет выделяется региональным руководством, которое, проще говоря, отказалось помогать в финансировании. Минимальный бюджет для вступления в лигу ВХЛ-А - 120 миллионов рублей, которые просто негде взять», - уточняется в петиции.

Ее создатели обратились к представителям крупных предприятий, действующих в Пензенской области, с просьбой помочь в финансировании, а всех любителей хоккея призвали распространять информацию о ситуации.

«Цель одна - сохранить клуб и не отнимать у болельщиков их хобби, а у хоккеистов - играть и жить хоккеем!» - резюмируется в петиции.

В 2015 году «Дизель» уже оказывался на грани банкротства. Инициатором процедуры выступало училище олимпийского резерва. О своем праве на получение долгов с «Дизеля» заявляли также ООО «Скайпро Авиэйшн» (сумма составляла 13 млн 357 тысяч 64 рубля), Федеральная налоговая служба (1 млн 437 тысяч 933 рублей 46 копеек) и тренер молодежной хоккейной команды «Дизелист» и сборной «Дизель-2005» Сергей Ерхов (147 тысяч 513 рублей).

Тогда клуб удалось сохранить. Какие меры будут приниматься сейчас, неизвестно. Официальный комментарий от представителей областного минспорта пока не поступил.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Тогда клуб удалось сохранить. Какие меры будут приниматься сейчас, неизвестно.
Наверное никакие...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

а у хоккеистов - играть и жить хоккеем!»
Так если им хочется жить хоккеем пусть сбавят аппетиты, почему их желание жить хоккеем должны оплачивать налогоплательщики?

Гость||

В топку ваш дизель вместе с кабельским и прочей тряхомузией.

Гость||

Гость писал(a):

В топку ваш дизель вместе с кабельским и прочей тряхомузией.
достояние нашего города

Гость||

Наконец то разгонят это позорное сборище дармоедов!

Гость||

Если у голопузов хобби фанатеть по лузерам, пусть они скинутся и содержат их

Гость||

Гость писал(a):

Гость|21.05.2021 10:27|

Если у голопузов хобби фанатеть по лузерам, пусть они скинутся и содержат их

Не делай себе нервы, девочка.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Минимальный бюджет для вступления в лигу ВХЛ-А - 120 миллионов рублей
Четверть суммы нала, найденного у экс-губера...

Гость||

ВРИО Министр физической культуры и спорта - главная проблема

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Минимальный бюджет для вступления в лигу ВХЛ-А - 120 миллионов рублей, которые просто негде взять»
Сколько???!!!! Да вы сдурели? Детям и больным помогите, а не этим ездунам с палками.

Гость||

На потеху кучке алкашей выкинуть из бюджета 120 миллионов (и это для начала)?

Пусть алкаши бутылки сдадут, может сами наберут эту сумму

Гость||

Нищая деревня

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Минимальный бюджет для вступления в лигу ВХЛ-А - 120 миллионов рублей, которые просто негде взять», - уточняется в петиции.
Вы идиоты?

Гость||

Пусть в НХЛ (ночная хоккейная лига) переходят, если хотят дальше играть)))

Имя: Гость
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