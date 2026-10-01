В Пензе впервые аккредитовали региональную федерацию падела

Спорт

В Пензе впервые аккредитовали региональную федерацию падела
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В четверг, 1 октября, в Пензенской области впервые получила аккредитацию региональная федерация падела.

Развитие этого направления будет осуществляться под руководством Владислава Аксенова, уточнили в минспорте.

Ассоциация аккредитована на 1 год.

Падел - это вид спорта, сочетающий элементы большого тенниса и сквоша. По правилам игра идет в формате 2 против 2 на закрытом или открытом корте размером 10×20 метров, огороженном со всех сторон стеклом и металлической сеткой.

От тенниса падел отличается меньшим размером корта, наличием и использованием стен, инвентарем (ракетки без струн, с перфорацией), техникой подачи (только снизу после предварительного удара о землю) и сложностью (порог вхождения ниже); от сквоша - большей площадью и открытостью корта, наличием сетки, парным форматом и щадящей кардионагрузкой.

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