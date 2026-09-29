Новый ФОК на Шуисте хотят ввести в эксплуатацию к концу осени

Спорт

Новый ФОК на Шуисте хотят ввести в эксплуатацию к концу осени
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В Пензе подрядчик подготовил фундамент и смонтировал модульную конструкцию ФОКа на улице Медицинской, 1а (Шуист). Сейчас специалисты занимаются наружными сетями и внутренними инженерными системами.

Новый ФОК на Шуисте хотят ввести в эксплуатацию к концу осени

Об этом в соцсетях рассказал глава города Олег Денисов. По его словам, в ближайшее время приступят к благоустройству территории у спортивного объекта. Денисов поручил ускорить все земляные работы, пока стоит сухая погода.

Также подрядчик возводит модульную котельную. В здании уже смонтированы радиаторы, но для их защиты необходимо установить специальные экраны, чтобы спортсмены не повредили трубы мячом или инвентарем.

Новый ФОК на Шуисте хотят ввести в эксплуатацию к концу осени

«Оснастить всем необходимым оборудованием и ввести ФОК в эксплуатацию рассчитываем к концу осени», - сообщил Олег Денисов.

Новый ФОК на Шуисте хотят ввести в эксплуатацию к концу осени

Общая площадь нового ФОКа составляет 1 500 кв. м. Внутри разместятся большой спортзал, раздевалки с душевыми и санузлами (в том числе для маломобильных групп), медкабинет, гардероб и административные помещения.

Название для спортивного объекта пензенцы выберут сами.

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