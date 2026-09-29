Гимнастический зал на улице Кирова в Пензе закроют на время

Спорт

Гимнастический зал на улице Кирова в Пензе закроют на время
Печать
Max

Гимнастический зал на Кирова, 58а, в Пензе приостановит работу со среды, 30 сентября. Об этом предупредили в МАУ «Управление спортивными сооружениями» 29-го числа.

«Причиной такого решения является аварийное состояние конструкции здания, которое исключает его дальнейшую безопасную эксплуатацию», - пояснили в учреждении.

Такое заключение вынесли эксперты после технического обследования.

До тех пор пока спортзал не откроют, тренировки и массовые мероприятия будут проводиться на других площадках. Конкретные сроки не обозначаются.

«Данная мера принята исключительно в целях обеспечения вашей безопасности», - подчеркнули в управлении.

Спортзал на улице Кирова давно нуждался в капитальном ремонте. Родители не раз жаловались, что у здания протекает кровля, а само оно не видело обновления уже много лет.

В июне 2025 года среди горожан прошел слух о грядущем закрытии учреждения. В региональном минспорте информацию опровергли: на июль было запланировано только обследование здания.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
спортшкола спортзал ремонт
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!