Гимнастический зал на улице Кирова в Пензе закроют на время

Гимнастический зал на Кирова, 58а, в Пензе приостановит работу со среды, 30 сентября. Об этом предупредили в МАУ «Управление спортивными сооружениями» 29-го числа.

«Причиной такого решения является аварийное состояние конструкции здания, которое исключает его дальнейшую безопасную эксплуатацию», - пояснили в учреждении.

Такое заключение вынесли эксперты после технического обследования.

До тех пор пока спортзал не откроют, тренировки и массовые мероприятия будут проводиться на других площадках. Конкретные сроки не обозначаются.

«Данная мера принята исключительно в целях обеспечения вашей безопасности», - подчеркнули в управлении.

Спортзал на улице Кирова давно нуждался в капитальном ремонте. Родители не раз жаловались, что у здания протекает кровля, а само оно не видело обновления уже много лет.

В июне 2025 года среди горожан прошел слух о грядущем закрытии учреждения. В региональном минспорте информацию опровергли: на июль было запланировано только обследование здания.