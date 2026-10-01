Пензенский «Дизель» на своем льду одолел красноярский «Сокол»

Спорт

Пензенский «Дизель» на своем льду одолел красноярский «Сокол»
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В четверг, 1 октября, пензенский «Дизель» на своем льду встретился с красноярским «Соколом» и одержал победу.

Счет в матче открыли хозяева: уже на 1-й минуте Кирилл Свищев зажег красный свет за воротами соперников.

Во втором периоде, на 38-минуте, Семен Сухов удвоил преимущество «Дизеля».

Больше цифры на табло до конца матча не менялись. Итоговый счет - 2:0 в пользу пензенцев.

25 сентября «Дизель» на выезде одолел ХК «Калуга», а 29-го на домашнем льду разгромил ХК «Норильск». Таким образом, он одержал третью победу подряд.

Следующая игра у пензенцев - 3 октября. Соперником «Дизеля» станет новокузнецкий «Металлург».

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