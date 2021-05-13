Названа возможная причина ухода Алексея Ваулина из «Дизеля»

13.05.2021 | 18:48

Новость об уходе тренерского штаба «Дизеля» из хоккейного клуба прозвучала как гром среди ясного неба. Завершившийся сезон для пензенцев получился удачным, команда заняла III место в регулярном чемпионате ВХЛ, прошла стартовый раунд плей-офф и достойно сражалась во втором.

«Работу тренерского штаба оценили как положительную, удовлетворительную и предложили ему продолжать работать. Алексей Александрович просил дать ему время подумать: у него есть вопросы к работе», - сообщил врио министра физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

После небольшой паузы Алексей Ваулин вместе со своими коллегами Дмитрием Шандуровым, Сергеем Агеевым и Александром Шакировым отказались от сотрудничества с командой.

Ваулин начинал карьеру в «Дизелисте», выиграв с молодежкой Кубок регионов. Тренером главной дружины был назначен в 2018 году, и задача перед ним ставилась четкая.

«Сделать коллектив в первую очередь, чтобы тебя люди слушали, выполняли игровые задания, то есть чтобы была рабочая атмосфера в раздевалке, чтобы не было споров. Если установка тренера такая, значит, она должна выполняться так», - отметил Алексей Ваулин.

Тренерский штаб «Дизеля» с каждым годом улучшал свои результаты и постепенно становился постоянным участником лидерской группы чемпионата, даже обладая одним из самых скромных бюджетов в лиге.

Возможно, финансовая составляющая и постоянный отток хоккеистов из команды также сказались на решении тренерского штаба.

«Естественный процесс. Поэтому если Ваулину поступило какое-то более качественное предложение, наверное, он вправе его рассмотреть и согласиться», - подчеркнул Григорий Кабельский.

Хоккейная команда находится в отпуске. Информации по поводу переговоров с другими тренерами, которые способны возглавить «Дизель», пока не поступало.