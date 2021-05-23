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Спорт

На Олимпийской аллее в Пензе прошел «Российский азимут»

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Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут» в Пензе проходят на Олимпийской аллее.

Перед началом профессионалы и любители выстроились в ожидании старта.

«Мы учителя физкультуры. Мы, конечно, рядом с детьми, отвечаем за их жизни и безопасность. Мы рады, что они активные, бодрые сегодня, с хорошим настроением побегут дистанцию», - отметила пензячка.

Соревнования проводятся с 2005 года и традиционно собирают множество участников. В 2021-м «Российский азимут» стартовал в 63 регионах страны.

«Не могу сказать, что в этом году они будут самыми массовыми. В связи с пандемией мы не делали большую рекламу, но, несмотря на это, у нас порядка тысячи человек заявленных на старте сегодня все-таки будет. Стартуем мы в 16 возрастных категориях, самые маленькие - это девочки и мальчики 12 лет и младше, а самая старшая возрастная категория - мужчины и женщины 60 лет и старше», - рассказал председатель спорткомитета Пензы Владислав Чесноков.

Первой на финиш прибежала Анна Санникова. Длина маршрута у нее чуть больше одного километра. Взрослым сложнее: им требуется преодолеть около пяти.

«Все отлично, трасса нормальная», - отчиталась Анна Санникова.

Победители получили призы, кубки и медали.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В связи с пандемией мы не делали большую рекламу, но, несмотря на это, у нас порядка тысячи человек заявленных на старте сегодня все-таки будет.
penzainform.ru писал(a):
рассказал председатель спорткомитета Пензы Владислав Чесноков.
В Пензе очень двойные стандарты. Режим повышенной готовности действует в Пензе очень избирательно и всегда на несогласных с единороссами и правящим режимом.

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