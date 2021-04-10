«Лагуна-УОР» завоевала бронзу на чемпионате России

10.04.2021 | 20:00

Пензенская «Лагуна-УОР» завоевала бронзовые медали чемпионата России по мини-футболу среди женских команд. В матчах за III место подопечные Михаила Крюкова дважды обыграли столичный «МосПолитех» - сначала на родной площадке (со счетом 4:0), а потом и на выезде.

Правда, победа в Москве далась девушкам нелегко. Первый тайм остался за хозяйками, дважды огорчившими вратаря желто-синих.

После перерыва «Лагуна» собралась и к середине второй 20-минутки сумела сравнять счет, а затем выйти вперед.

«Пришлось красноречие включить, в перерыве поговорить на повышенных тонах, все вместе сработало и дало результат», - рассказал главный тренер ПМФК «Лагуна-УОР» Михаил Крюков.

До финального свистка команды отличились еще по разу, установив на табло окончательное 4:3.

«Хочу поблагодарить всех наших болельщиков за то, что всегда, при любом результате они с нами, всегда нас поддерживают. Большое спасибо!» - прокомментировала капитан ПМФК «Лагуна-УОР» Ксения Олькова.

В прошлом сезоне пензенские футболистки остались без медалей, в матче за III место уступив москвичкам. В этом году получилось взять реванш.

Чемпионом страны впервые в своей истории стала «Норманочка» из Нижегородской области, дважды одолевшая питерскую «Аврору».