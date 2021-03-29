Спорт

Баскетболистки «Юности» уступили чебоксарской «ЧГУ-Атланте»

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Уступив чебоксарской «ЧГУ-Атланте» в овертайме третьего матча бронзовой серии чемпионата российской Суперлиги, баскетболистки «Юности» завершили сезон без медалей.

В решающем поединке поначалу все складывалось в пользу пензячек, к большому перерыву они вели - 33:27. Но под занавес матча чувашские студентки перехватили инициативу.

«Если ты выходишь на площадку, ты должен отрабатывать по полной и быть психологически устойчивым. Именно психологической устойчивости некоторым игрокам у нас не хватает. И мы, к сожалению, за сезон не сумели исправить этот минус», - пояснил главный тренер БК «Юность» Дмитрий Нестеровский.

За несколько минут до финальной сирены гостьи выигрывали 4 очка, но пензячки сумели сравнять счет (67:67) и перевести матч в овертайм.

На дополнительную пятиминутку сил у красно-белых уже не хватило, и «ЧГУ-Атланта» победила - 81:74.

«Юность», для которой сезон складывался очень тяжело, осталась без медалей.

«Проблемы с ковидными заболеваниями, с травмами. И у нас практически весь сезон были проблемы в том, чтобы тренировать защиту командную», - отметил Дмитрий Нестеровский.

На церемонии закрытия спортивного года чебоксарские баскетболистки получили бронзовые награды, кроме того, были вручены индивидуальные призы. Лучшей центровой не только в сурской команде, но и во всей лиге была признана Ольга Сизякова.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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