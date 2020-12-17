Болельщикам «Дизеля» разрешили вернуться на трибуны

17.12.2020 | 08:55

Болельщикам пензенского хоккейного клуба «Дизель» разрешат присутствовать на матчах. Домашние встречи с пермским «Молотом-Прикамье» и нефтекамским «Торосом» пройдут при зрителях 18 и 20 декабря соответственно.

«При посещении матчей болельщики обязаны выполнять санитарно-эпидемиологические требования - соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Давайте следовать правилам, и тогда мы докажем, что способны оказать «Дизелю» живую поддержку!» - призвал пензенцев пресс-атташе клуба Филипп Митрофанов.

Зрителей перестали пускать на трибуны в середине ноября из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Были введены и другие ограничения, направленных на сдерживание заболеваемости.

Тогда в Пензенской области регистрировали по 160-170 случаев заражения в день. В течение последних двух недель фиксируют по 170-190.

Всего за время пандемии заболели 23 097 человек. Выздоровели 19 285, умерли (по сообщениям оперативного штаба) 283.