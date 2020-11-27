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Спорт

«Дизель» в овертайме уступил новокузнецкому «Металлургу»

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«Дизель» начал второй круг чемпионата ВХЛ встречей с «Металлургом». Матч прошел в Новокузнецке в четверг, 26 ноября.

«Игра в Пензе завершилась разгромной победой новокузнечан (5:0. - Прим. ред.), и в ответном поединке пензенцы жаждали реванша, в то время как хозяева планировали повторить успех», - констатировали в пресс-службе «Дизеля».

Счет открыли гости (после броска Александра Тимирева шайба рикошетом от игрока обороны влетела в сетку). Вскоре хозяева ликвидировали отставание, а в третьем периоде вырвались вперед - 2:1. Однако Тимирев оформил «дубль», и игра перешла в овертайм.

«Казалось, дело уже идет к серии буллитов, но на последней минуте экстра-тайма Александр Тарасов принес победу Новокузнецку - 3:2 в пользу «Металлурга», - резюмировали в «Дизеле».

«Хороший матч получился, никто не хотел уступать. Ребят просили сыграть пожестче, по-мужицки, кость в кость. Благодарен ребятам, хороший хоккей сегодня показали. Набрали 1 очко, двигаемся дальше, готовимся к Красноярску», - подвел итоги матча главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин.

Матч против «Сокола» состоится 28 ноября.

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Источник — фото hcdizel.ru
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Гость||

молодцы!!!!!

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