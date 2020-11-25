Пензенские футболисты вышли в финал чемпионата страны

25.11.2020 | 19:24

Футбольный клуб «Дорожник» вышел в финал чемпионата страны среди любительских коллективов. Турнир проходит в Сочи, и выступают в нем победители зон в Третьей российской лиге - всего 10 команд, разбитые на две подгруппы.

Лучшая поволжская дружина доказала, что на предварительном этапе ей нет равных.

Вначале каменцы обыграли представителя зоны «Золотое кольцо», клуб «СДЮСШОР-Вологда». Голы Александра Курчавого, Кирилла Муромцева и Владимира Борискина обеспечили красно-черным крупную победу - 3:0.

Второй матч против лучшей команды зоны «Центр», лискинского «Локомотива», проходил под проливным дождем. «Дорожник» лучше приспособился к сложным условиям и сломил сопротивление противника. Михаил Нестеров открыл счет, а мячи, забитые Ильей Макеевым и Максимом Максюшиним, добили железнодорожников - и снова 3:0.

Победа над «Торпедо» из Миасса досрочно выводила каменцев в финал чемпионата. И они достойно провели матч.

Единственный год в ворота сильнейшего коллектива уральско-сибирского дивизиона в первом тайме провел Александр Молчанов. 1:0 - и «Дорожник» продолжает сражение за российское золото. В финале турнира сурские футболисты встретятся с победителем зоны «Юг» - клубом «СтавропольАгроСоюз».