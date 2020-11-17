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Спорт

Хоккеист «Дизеля» о «Металлурге»: Абсолютно безвольно проиграли

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Пензенский «Дизель» потерпел крупное поражение от новокузнецкого «Металлурга». Игра состоялась на льду «Дизель-Арены» в понедельник, 16 ноября, при пустых трибунах. Из-за угрозы распространения коронавируса болельщиков на матч не допустили.

«Счет на экваторе первого периода открыли гости. Хозяева ринулись отыгрываться, но получили вторую шайбу. Во второй двадцатиминутке Суханова в воротах сменил Денис Костин. «Дизель» по-прежнему пытался размочить счет, но голы влетали только в пензенские ворота», - рассказали в пресс-службе «Дизеля».

В итоге ко второму перерыву счет был уже 0:5. Он сохранился до конца встречи.

«На начало игры наша команда была настроена, готовились к сопернику, разбирали его. Но допустили две системные ошибки, над которыми работали как с начала сезона, так и перед этой игрой. Результат закономерен, соперник сегодня превосходил нас во всех компонентах. С чем это связано? Ребята готовились и, может быть, «перегорели», сказался перенастрой», - поделился мнением главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин.

Нападающий Максим Колмыков рассказал, что испытывает чувство стыда перед болельщиками.

«Такое поражение, конечно, как снег на голову. Вся команда настраивалась, никаких предпосылок к разгрому не было. Даже слова трудно подобрать. Мы не знаем, что случилось, обещаем исправляться в следующих матчах. Когда такие разгромные поражения, перед болельщиками больше стыдно, безвольно абсолютно проиграли, нас сегодня просто как детей в каких-то моментах возили», - поделился хоккеист.

Он также отметил, что играть дома без поддержки болельщиков было тяжело: «Как будто на тренировку вышли».

«Надо как-то с этим справляться, все мы понимаем, что такая ситуация и никуда от этого не деться», - резюмировал Колмыков.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото hcdizel.ru
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Гость||

Почему в небольшой зал в драмтеатре ходить можно, а в огромную дизель-арену нельзя?

Имя: Гость
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