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Спорт

Пензенская «Лагуна-УОР» одолела принципиального противника

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Футболистки клуба «Лагуна-УОР» одержали победу над принципиальным соперником. В первом матче четвертого тура чемпионата страны представительницы сурской команды в Санкт-Петербурге встречались с местной «Авророй».

Исход игры решил единственный гол, который смогла забить новобранец Анна Шульга, дебютировавшая в составе «Лагуны». На седьмой минуте спортсменка точным ударом отправила мяч в сетку ворот соперниц.

Как ни старались футболистки «Авроры», но сравнять счет так и не смогли, а пензенские девушки празднуют победу со счетом 1:0. Автор единственного гола Анна Шульга отметила, что на каждую игру выходит с максимальным настроем, а кто забьет - не столь важно. Главное - чтобы команда выигрывала.

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Гость||

Молодцы девчата! Болеем за вас!

Гость||

За всех не говорите.

Я за них не болею и не видел никого, кому это интересно.

Гость||

Гость писал(a):

Я за них не болею и не видел никого, кому это интересно
Это вам к окулисту, батенька!

Имя: Гость
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