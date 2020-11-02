«Дизель» в гостях разгромил «Молот-Прикамье»

02.11.2020 | 08:36

«Дизель» завершил очередную выездную серию победой. В воскресенье, 1 ноября, пензенские хоккеисты разгромили пермский «Молот-Прикамье» - 7:1.

В составе гостей отличились Данила Попов и Алексей Шубин (они оформили дубли), Антон Андриянов, Семен Ефремов и Александр Тимирев. Хозяева забили лишь на последних минутах - Иван Иванов лишил голкипера «Дизеля» Андрея Суханова второго шатаута (в матче против нефтекамского «Тороса» пензенцы выиграли всухую).

После окончания встречи главный тренер ХК «Дизель» Алексей Ваулин отметил, что его подопечные сыграли здорово.

«Первый период был невнятный. Во втором периоде немного перестроились, забили хорошие голы и потом контролировали весь матч. Я благодарен ребятам за поездку. Мы максимально набрали очки. Также поздравляю пензенских болельщиков. Они переживали, болели за нас, и их поддержка чувствовалась», - подчеркнул Ваулин.

Домашнюю серию «Дизель» начнет 7 ноября встречей с тольяттинской «Ладой».