Бились кость в кость: «Дизель» одержал сухую победу на выезде

01.11.2020 | 11:50

Хоккеисты пензенского «Дизеля» всухую обыграли нефтекамский «Торос» в выездном матче в рамках регулярного чемпионата «ВХЛ - Кубок Шелкового пути». Встреча состоялась 30 октября.

«В случае победы нефтекамцы обошли бы в турнирной таблице пензенцев, в то время как наши ребята поднялись бы на вторую строчку. Поэтому противостояние команд было более чем важным», - заявили в пресс-службе ПХК «Дизель».

В итоге в каждом из периодов пензенцы сумели забросить по шайбе в ворота хозяев - отличились Александр Борисенков и Александр Тимирев (дважды). Противопоставить что-либо напору гостей «Торос» не смог. Окончательный счет - 3:0 в пользу пензенцев.

Главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин после матча отметил, что его подопечные выполнили данное им задание.

«Играли кость в кость. Бились друг за друга. Здорово, что выстояли в конце матча и дали вратарю сыграть на 0. Были небольшие недочеты, ошибки, но Андрей Суханов все подчистил, держал нас в игре», - рассказал наставник.