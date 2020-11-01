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Спорт

Бились кость в кость: «Дизель» одержал сухую победу на выезде

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Хоккеисты пензенского «Дизеля» всухую обыграли нефтекамский «Торос» в выездном матче в рамках регулярного чемпионата «ВХЛ - Кубок Шелкового пути». Встреча состоялась 30 октября.

«В случае победы нефтекамцы обошли бы в турнирной таблице пензенцев, в то время как наши ребята поднялись бы на вторую строчку. Поэтому противостояние команд было более чем важным», - заявили в пресс-службе ПХК «Дизель».

В итоге в каждом из периодов пензенцы сумели забросить по шайбе в ворота хозяев - отличились Александр Борисенков и Александр Тимирев (дважды). Противопоставить что-либо напору гостей «Торос» не смог. Окончательный счет - 3:0 в пользу пензенцев.

Главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин после матча отметил, что его подопечные выполнили данное им задание.

«Играли кость в кость. Бились друг за друга. Здорово, что выстояли в конце матча и дали вратарю сыграть на 0. Были небольшие недочеты, ошибки, но Андрей Суханов все подчистил, держал нас в игре», - рассказал наставник.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото hcdizel.ru
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Гость||

Где тут белый верблюжонок? Почему не вспоминает свою маму?

Гость||

Дизель должен играть только на выезде. Местный чахлый воздух на него дурно действует

Имя: Гость
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