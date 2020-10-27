В Ижевске пензенский «Дизель» прервал серию поражений

27.10.2020 | 08:28

«Дизель» прервал серию из четырех поражений. В понедельник, 26 октября, пензенские хоккеисты в гостях обыграли ижевскую «Ижсталь».

«Стараясь вернуть победный ход, пензенцы начали встречу активно. Как итог - на 12-й минуте новичок команды Александр Тимирев выскочил на «рандеву» с голкипером и открыл счет. А в концовке первого периода Александр Агапов удачно сыграл на «пятаке» и удвоил преимущество клуба», - рассказали в пресс-службе «Дизеля».

К третьему периоду пензенцы выигрывали со счетом 4:0 (отличились Максим Колмыков и Дмитрий Арсенюк), однако сохранить его до конца встречи не удалось. Итог - 4:1.

После окончания матча главный тренер «Дизеля» поздравил подопечных с победой.

«Мы были сильнее соперника, забили хорошие голы. Эта победа нужна была после нехорошей домашней серии. Мы выиграли, я думаю, что дальше будет все нормально. Ребятам спасибо», - подчеркнул Ваулин.