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Спорт

В Ижевске пензенский «Дизель» прервал серию поражений

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«Дизель» прервал серию из четырех поражений. В понедельник, 26 октября, пензенские хоккеисты в гостях обыграли ижевскую «Ижсталь».

«Стараясь вернуть победный ход, пензенцы начали встречу активно. Как итог - на 12-й минуте новичок команды Александр Тимирев выскочил на «рандеву» с голкипером и открыл счет. А в концовке первого периода Александр Агапов удачно сыграл на «пятаке» и удвоил преимущество клуба», - рассказали в пресс-службе «Дизеля».

К третьему периоду пензенцы выигрывали со счетом 4:0 (отличились Максим Колмыков и Дмитрий Арсенюк), однако сохранить его до конца встречи не удалось. Итог - 4:1.

После окончания матча главный тренер «Дизеля» поздравил подопечных с победой.

«Мы были сильнее соперника, забили хорошие голы. Эта победа нужна была после нехорошей домашней серии. Мы выиграли, я думаю, что дальше будет все нормально. Ребятам спасибо», - подчеркнул Ваулин.

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Источник — фото hcdizel.ru
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Гость||

Помогла белая верблюдица или г.тренера заменят?

Гость||

Как бы лузеры не старались, их место - предпоследнее.

А голопузы поехали за своими кумирами?

Или совсем обнищали и бухают дома?

Гость||

Ты немного запутался, предпоследнее место твоё.

Имя: Гость
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