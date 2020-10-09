«Дизель» возглавил турнирную таблицу Высшей хоккейной лиги

09.10.2020 | 18:42

«Дизель» бьет рекорды: впервые в истории Высшей хоккейной лиги пензенская дружина одержала восьмую победу подряд в регулярном чемпионате. На выезде подопечные Алексея Ваулина сыграли с тюменским «Рубином».

Первую шайбу забросили хозяева площадки, реализовавшие численное преимущество. Но желто-синие быстро сравняли счет - отличился Данила Попов. А затем Дмитрий Арсенюк вывел команду вперед.

Во втором и третьем периодах противники обменивались голами. В составе «Дизеля» отличился Максим Колмыков, а Данила Попов оформил дубль, и после финальной сирены на табло вывели 4:4.

Победителя встречи определяли в овертайме. Благодаря хет-трику Данилы Попова пензенцы одолели серьезного соперника.

В результате подопечные Алексея Ваулина догнали лидера, альметьевский клуб «Нефтяник», и возглавили турнирную таблицу за счет большего числа побед, одержанных в основное время.

«В наших условиях, когда нет большого бюджета, мы можем бороться за победы только в том случае, если сможем создать боеспособный коллектив из ребят, которые хотят что-то доказать. Получилось создать сплоченный коллектив», - отметил исполнительный директор ХК «Дизель» Владимир Романов.

Заключительный матч выездной серии желто-синие проведут в Ханты-Мансийске с местной «Югрой». А 14 октября «Дизель» будет принимать на своем льду питерское «Динамо».