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Спорт

Победа «Дизеля» над «Челметом» стала третьей подряд

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Победа над челябинским «Челметом» стала для хоккеистов «Дизеля» уже третьей подряд. Встреча с уральцами открыла первую полноценную домашнюю серию в чемпионате «ВХЛ - Кубок Шелкового пути».

Ответственность, давившая на пензенских игроков, не позволила им сразу показать свои умения, и первый период прошел в сумбурной борьбе, завершившись взятием ворот «Дизеля» - 0:1.

Но в следующем отрезке желто-синие успокоились и прочно завладели инициативой. Результат не заставил себя ждать: точные броски Александра Борисенкова и Никиты Ли вывели хозяев вперед - 2:1.

В заключительном периоде дизелисты играли от обороны, не позволяя сопернику подойти близко к воротам. Шанс челябинцы получили только во время удаления Виталия Люлько, который справедливо наказал форварда гостей за грубый прием против голкипера хозяев.

Последние минуты матча прошли в непрерывных атаках уральцев. Но им не помогла даже замена вратаря на шестого полевого игрока. «Дизель» удержал победу со счетом 2:1.

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Гость||

"Дизель" - чемпион!!!!

Завтра выйдем на первое место!!!

Имя: Гость
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