Сетевое издание|18+|Вторник|15 сен 2020|20:30
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
 

Спорт

В Пензу к юным футболистам приехал бывший игрок сборной России

Печать

Чтобы игроки с полуслова понимали тренеров, а наставники - своих воспитанников, в Пензу приехал заслуженный мастер спорта, бывший игрок сборной России Роман Адамов. В городе на Суре он провел обучающий семинар с футбольными педагогами спортивной школы № 8.

«Приятно удивлены, что ребята молодые понимают, чего хотят. Они очень многое делают правильно. Думаю, что наш приезд поможет им поднять уровень выше», - отметил Роман Адамов.

«К нам всегда приезжают и говорят: «Это неправильно». А как правильно? Здесь не было такого. «Просто обращайте внимание на мелочи, расположение тела», - рассказал тренер спортивной школы № 8 г. Пензы Александр Клейменов.

«Здесь тренеры достаточно быстро схватили и понимают, о чем идет речь», - пояснил заслуженный мастер спорта.

Роман Адамов играл в таких футбольных клубах страны, как «Шахтер», «Ростов», «Терек», «Рубин», «Крылья Советов». Так что опыт у 38-летнего спортсмена большой, и он охотно делится им со своими коллегами.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте