В Пензу к юным футболистам приехал бывший игрок сборной России

15.09.2020 | 19:02

Чтобы игроки с полуслова понимали тренеров, а наставники - своих воспитанников, в Пензу приехал заслуженный мастер спорта, бывший игрок сборной России Роман Адамов. В городе на Суре он провел обучающий семинар с футбольными педагогами спортивной школы № 8.

«Приятно удивлены, что ребята молодые понимают, чего хотят. Они очень многое делают правильно. Думаю, что наш приезд поможет им поднять уровень выше», - отметил Роман Адамов.

«К нам всегда приезжают и говорят: «Это неправильно». А как правильно? Здесь не было такого. «Просто обращайте внимание на мелочи, расположение тела», - рассказал тренер спортивной школы № 8 г. Пензы Александр Клейменов.

«Здесь тренеры достаточно быстро схватили и понимают, о чем идет речь», - пояснил заслуженный мастер спорта.

Роман Адамов играл в таких футбольных клубах страны, как «Шахтер», «Ростов», «Терек», «Рубин», «Крылья Советов». Так что опыт у 38-летнего спортсмена большой, и он охотно делится им со своими коллегами.